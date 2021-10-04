Во вторник в столице ожидается сухая погода, до +15°.

Во вторник, 5 октября, в Киеве ожидается теплая осенняя погода. Однако не обойдется без сильного ветра, который добавит свежести.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +5°, а днем потеплеет до +15°.

В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Немного испортит погоду юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.

Атмосферное давление - в норме, 758-760 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 5 октября

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 5 октября ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +4°...+16°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет немного облачно, ночью +7°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.

В Одессе 5 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+9°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°.

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Автор: Екатерина Лиманская