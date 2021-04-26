Завтра половину страны накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 27 апреля, в Украине преимущественно будет облачная с прояснениями погода. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +9°...+16°. Дожди накроют юг, восток, Черкащину, Полтавщину и Ивано-Франковщину.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +10°.
  • Во Львове во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -2°, днем +9°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
  • В Тернополе 27 апреля ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью -1°, днем +10°.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+9°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.
  • В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +10°.
  • В Кропивницком - дождь, температура ночью -2°, днем +8°.
  • В Полтаве завтра дождь, температура воздуха 0°...+9°.
  • В Одессе 27 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +11°.
  • В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +11°, дождь.
  • В Николаеве завтра будет дождь, ночью +2°, днем +10°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+9°.
  • В Харькове - ливень, температура ночью -1°, днем +11°.
  • В Днепре - ливень, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +6°...+16°.
  • В Краматорске будет облачно пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +12°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 27 апреля

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если завтра тепло - то надолго похолодает.

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Автор: Елена Пилипчак