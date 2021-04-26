Средняя дневная температура составит +10°.

Во вторник, 27 апреля, в Украине преимущественно будет облачная с прояснениями погода. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +9°...+16°. Дожди накроют юг, восток, Черкащину, Полтавщину и Ивано-Франковщину.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеДолгожданная весенняя погода: на этой неделе в Украине потеплеет до +21° (карта)

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +10°.

Во Львове во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -2°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Тернополе 27 апреля ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью -1°, днем +10°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+9°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.

В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +10°.

В Кропивницком - дождь, температура ночью -2°, днем +8°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 27 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +11°, дождь.

В Николаеве завтра будет дождь, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +2°, днем +10°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+9°.

В Харькове - ливень, температура ночью -1°, днем +11°.

В Днепре - ливень, температура ночью +1°, днем +9°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +6°...+16°.

В Краматорске будет облачно пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.

Народные приметы 27 апреля

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если завтра тепло - то надолго похолодает.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак