Завтра половину страны накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 27 апреля, в Украине преимущественно будет облачная с прояснениями погода. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +9°...+16°. Дожди накроют юг, восток, Черкащину, Полтавщину и Ивано-Франковщину.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеДолгожданная весенняя погода: на этой неделе в Украине потеплеет до +21° (карта)
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +10°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -2°, днем +9°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
- В Тернополе 27 апреля ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью -1°, днем +10°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+9°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +10°.
- В Кропивницком - дождь, температура ночью -2°, днем +8°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха 0°...+9°.
- В Одессе 27 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +11°, дождь.
- В Николаеве завтра будет дождь, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+9°.
- В Харькове - ливень, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Днепре - ливень, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +6°...+16°.
- В Краматорске будет облачно пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 27 апреля
27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если завтра тепло - то надолго похолодает.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Заморозки, а потом жара: народный синоптик рассказал о погоде в мае
- завтра все регионы Украины накроют сильные заморозки - ГСЧС
- В Карпатах ударил мороз и горы засыпало снегом (фото)
- Завтра несколько областей Украины может засыпать снегом - синоптик
- Апрельская зима: Черкащину и Киевщину заметает снегом (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram