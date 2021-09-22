В течения дня ожидается небольшой дождь.

В четверг, 23 сентября, в Киеве весь день небо будет затянуто тучами. Ожидается пасмурная и дождливая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +5°, а днем столбики термометров покажут +8°. В течение дня ожидается небольшой дождик.

Ветер будет северо-западный и западный, а его скорость составит 2,8 - 4,2 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное: 745-746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +9°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +10°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+9°, ливень.

В Одессе 23 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+8°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+12°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.

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Автор: Екатерина Лиманская