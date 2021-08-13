В городе затопило улицы, рынок и территорию завода.

"Большая вода" снова пришла в оккупированный Крым. Из-за проливных дождей в Керчи затопило улицы, и встал транспорт.

Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с выпадением обильных осадков подтоплены центральные улицы города: перекресток Самойленко и ул. Борзенко, ул. Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября - эти улицы перекрыты… В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел", - говорится в сообщении.

В результате сильных дождей затопило стадион. По словам местных жителей, воды было по колено.

Читайте такжеВплавь за Аксеновым: оккупанты оконфузились в затопленной Керчи (видео)Кроме того, затопило рынок. На обнародованном ролике видно, как по территории рынка плавают арбузы, дыни и овощи.

Также подтопило рыбоконсервный завод. Сотрудники открыли все ворота, чтобы вода ушла в море.

"В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод Пролив. Здесь ведется расчистка ливневок", - указано в сообщении.

Потопы в Крыму

11 августа возле Симферополя также затопило дорогу - между деревнями Краснолесье и хорошо.

В начале июля сильные ливни буквально затопили оккупированный полуостров.

А в середине июня от ливней и паводков сильно пострадала Ялта.

Автор: Анастасия Горбачева