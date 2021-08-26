В некоторых областях Украины из-за ухудшения погоды объявили I уровень опасности.

Сегодня, 26 августа, в некоторых областях Украины ухудшится погода. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"26 августа днем в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сегодня в Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 26 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°, ливень.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 августа ночью будет +10, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице сегодня будет +10°...+18°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, небольшой дождик.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+26°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

Автор: Екатерина Лиманская