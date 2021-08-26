Сегодня, 26 августа, в некоторых областях Украины ухудшится погода. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"26 августа днем в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Также сегодня в Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 26 августа
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°, ливень.
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, небольшой дождь.
В Тернополе 26 августа ночью будет +10, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Виннице сегодня будет +10°...+18°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.
В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°, ливень.
В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, небольшой дождик.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+26°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.