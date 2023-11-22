Синоптики прогнозируют сильный ветер и гололедицу на дорогах.

В ряде областей Украины на 23 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"23 ноября днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый

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Как отмечают синоптика, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Киеве и Киевской области на 23 ноября также объявлен повышенный уровень опасности.

На Киевщине, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью будет 6-8° мороза, а днем-около 0°.

"На дорогах гололедица, днем порывы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

Погода в Украине - прогноз на 23 ноября

По прогнозам, 23 ноября в Украине будет облачно. Ночью в юго-восточной, днем в северной части ожидается небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории - без осадков.

В Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга страны, на дорогах местами будет гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных и северных областях его порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

Температура в восточных областях ночью упадет до 10-15° мороза, днем 2-7° мороза. На остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 0-5° мороза, а днем 0-5° тепла.

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