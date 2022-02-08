В этом году в первом месяце весны все еще могут быть холода и даже снег.

В этом году март в Украине может преподнести "сюрпризы" в виде холодов и даже снега.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, сообщает "Обозреватель".

Синоптик пояснила, что прогнозов на весну еще нет, но предположила, что март может отметиться неожиданной погодой.

"Прогнозов на весну еще просто нет, но по своему синоптическому опыту скажу, что действительно, особенно в первой половине марта, возможны сюрпризы. Даже в конце марта иногда такое бывает. Потому что в марте еще бывают заходы холода, и при низких температурах еще может выпадать снег", - предупредила синоптик.

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По ее словам, подобная ситуация возможна и в нынешнем году.

"Я не буду говорить, что это характерно для Украины, но это случается. Так что, возможно, ситуация будет такой же и в этом году", - добавила она.

Напомним, по прогнозам климатологов, в этом году весна в Украину придет по плану, однако в марте все еще будут периоды холода. Настоящее весеннее тепло до +20° и даже выше ожидается лишь в конце апреля, а в мае будет привычная для этого месяца погода.

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