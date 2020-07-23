Шторм "Гонсало" надвигается на Карибские острова

09:47, 23 июля 2020
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Скорость ветра оценивается в 75 км/ч.

Шторм "Гонсало" надвигается на Карибские острова  / nhc.noaa.gov
Шторм "Гонсало" надвигается на Карибские острова  / nhc.noaa.gov

Тропический шторм "Гонсало" сформировался в Атлантическом океане.

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Сейчас он находится в 2010 км к востоку от южной части Наветренных островов и движется в западном направлении со скоростью 19 км/ч. Скорость ветра оценивается в 75 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Пока "Гонсало" представляет опасность для Малых Антильских островов (части Наветренных островов и всех Подветренных островов) и побережья Венесуэлы. Также от стихии могут пострадать Большие Антильские острова.

Также отмечается, что "Гонсало" самым ранним тропическим штормом в Атлантике на букву "G" с 1966 года. прежний рекорд принадлежал тропическому шторму "Герт", который сформировался 24 июля 2005 года.

Напомним, в восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Дуглас".

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Теги: #шторм
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