Шторм "Гонсало" надвигается на Карибские острова
Скорость ветра оценивается в 75 км/ч.
Тропический шторм "Гонсало" сформировался в Атлантическом океане.
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Сейчас он находится в 2010 км к востоку от южной части Наветренных островов и движется в западном направлении со скоростью 19 км/ч. Скорость ветра оценивается в 75 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Пока "Гонсало" представляет опасность для Малых Антильских островов (части Наветренных островов и всех Подветренных островов) и побережья Венесуэлы. Также от стихии могут пострадать Большие Антильские острова.
Также отмечается, что "Гонсало" самым ранним тропическим штормом в Атлантике на букву "G" с 1966 года. прежний рекорд принадлежал тропическому шторму "Герт", который сформировался 24 июля 2005 года.
Напомним, в восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Дуглас".
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