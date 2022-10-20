С завтрашнего дня в Украине начнется потепление, дожди накроют страну в воскресенье, 23-го октября.

Синоптик Наталья Диденко порадовала прогнозом украинцев, которые сегодня, 20 октября, расстроились из-за резкого похолодания.

"Не переживайте - с завтрашнего дня потеплеет", - написала она в своем Facebook.

Так, в западных областях и на юге максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, на остальной территории будет +8...+12 градусов. Ночью ожидается от 2 мороза до 4 тепла.

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В пятницу в большинстве областей осадков не будет, даже будет выглядывать солнце, только на востоке Украины завтра пройдет небольшой дождь.

"В Киеве 21-го октября ни дождя, ни снега - день с переменчивым солнышком. Ветер ослабнет. Ближайшей ночью в столице около нуля, на окраинах до 1-3 градусов мороза, в течение дня потеплеет до +10...+11 градусов", - прогнозирует синоптик.

Похолодание в Украине: прогноз УГМЦ

Как сообщали в Укргидрометцентре, 19-20 октября ожидается смена погоды: пройдут дожди, 20 октября в Карпатах с мокрым снегом.

В большинстве областей местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек. Температура ночью 1-8° тепла, днем постепенное снижение до 4-10° тепла, в Карпатах до 0°.

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