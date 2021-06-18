Выходные, 19 и 20 июня, в Украине будут жаркими и местами - дождливыми. При этом осадки сместятся с востока на запад Украины. Температура будет подниматься до +30°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +19°, днем +29°. В воскресенье днем ожидается +18°, а ночью - до +30°, облачно с прояснениями.
Во Львове в субботу ночью +14°, днем +26°, ливень. В воскресенье ночью +15°, днем +27°, гроза.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +29°, незначительная облачность. В воскресенье - ливень, ночью +17°, днем +29°.
В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +16°...+24°, ливень. В воскресенье температура будет +15°...+25°, ливень.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°. В воскресенье - переменная облачность, +18°...+25°, небольшой дождь.
В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +29°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+24°, ливень.
В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень. В воскресенье температура составит +19°...+28°, небольшая облачность.
В Симферополе в субботу - переменная облачность, +15°...+25°, небольшой дождь. В воскресенье +16°...+26°, небольшой дождь.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +29°.
В Краматорске в субботу будет почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье будет незначительная облачность: ночью +18°, днем +28°.
В Северодонецке завтра будет ясная и безоблачная погода, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +19°, днем +29°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +20°, ливень. В воскресенье днем температура составит +21°, ночью похолодает до +10°, облачно с прояснениями, легкий дождик.
В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ливень, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - небольшой дождь, температура составит +14°...+27°.
В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +14°...+26°.
В Сваляве завтра небольшая облачность, ливень, +26°. В воскресенье температура составит +14°...+27°, облачно с прояснениями.
В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +23°. В воскресенье - практически безоблачно, +18°...+25°.
В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +28°. В воскресенье будет практически безоблачно, температура +20°...+27°.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Температура продолжит расти: прогноз погоды на 18 июня (карта)
- Улицы Днепра превратились в реки: город затопило (видео)
- В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоды (карта)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram