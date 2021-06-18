В субботу в западных областях немного снизится температура и начнутся дожди.

Выходные, 19 и 20 июня, в Украине будут жаркими и местами - дождливыми. При этом осадки сместятся с востока на запад Украины. Температура будет подниматься до +30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +19°, днем +29°. В воскресенье днем ожидается +18°, а ночью - до +30°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +26°, ливень. В воскресенье ночью +15°, днем +27°, гроза.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +29°, незначительная облачность. В воскресенье - ливень, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +16°...+24°, ливень. В воскресенье температура будет +15°...+25°, ливень.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°. В воскресенье - переменная облачность, +18°...+25°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +29°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+24°, ливень.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень. В воскресенье температура составит +19°...+28°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +15°...+25°, небольшой дождь. В воскресенье +16°...+26°, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +29°.

В Краматорске в субботу будет почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье будет незначительная облачность: ночью +18°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет ясная и безоблачная погода, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +19°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +20°, ливень. В воскресенье днем температура составит +21°, ночью похолодает до +10°, облачно с прояснениями, легкий дождик.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ливень, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - небольшой дождь, температура составит +14°...+27°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +14°...+26°.

В Сваляве завтра небольшая облачность, ливень, +26°. В воскресенье температура составит +14°...+27°, облачно с прояснениями.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +23°. В воскресенье - практически безоблачно, +18°...+25°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +28°. В воскресенье будет практически безоблачно, температура +20°...+27°.

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Автор: Екатерина Лиманская