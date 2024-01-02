Январь 2024 года будет теплым, но морозы также ожидаются.

Январь 2024 года в Украине будет таким же теплым, как и декабрь, однако в этом месяце ожидаются периоды довольно ощутимых морозов до -10...-15 градусов.

"Лето и зима стали теплее почти на 1,5 градуса. Январь также не станет исключением. Более того, в некоторых регионах Украины средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше нормы", – рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, погода в январе 2024 будет теплее нормы на 1,5-2°.

Видео дня

"Месячное количество осадков ожидается в пределах 32-43 миллиметров, в горах Крыма – 77 миллиметров. Это в пределах нормы. При этом в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – 35-78 миллиметров, в самих Карпатах 80-100 миллиметров, что несколько превышает норму", – рассказывает "Апострофу" синоптик, руководитель отдела Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Однако морозы в январе все же будут. Так, в самом начале января в северных областях Украины ночью ожидается -5...-7 градусов. Следующие две недели окажутся пасмурными и достаточно теплыми. Более-менее настоящая зима накроет северный регион в период с 22 по 29 января, сообщает издание.

В западных областях в первые дни 2024 года также ожидается снег. В период с 13 по 18 января температура днем повысится до 8-12, а похолодает до -8 ночью и -4 днем - только ближе к февралю.

В центральной части Украины до 20 января будет царить пасмурная погода с мокрым снегом и дождями, но к концу месяца ожидаются ночные морозы -8...-10.

В восточных областях в начале месяца ожидается ночной мороз до -15 на Харьковщине и до -7 на Донбассе, но днем будет выше "нуля". Затем до середины января будет потепление. Ночные морозы в регионе ощутимо усилятся только после 22 января – до -10...-15.

На юге ночные заморозки придут только в конце месяца. Так, с 23 по 27 января в Запорожской и Николаевской областях ожидается -5...-8 градусов.

Декабрь 2023 удивил теплом

Декабрь в Киеве оказался намного теплее и мокрее нормы. Так, средняя за месяц температура воздуха равнялась +0,7°С. Это на 2,5 градуса выше нормы. Осадков на проспекте Науки, 37 в столице выпало 65 мм, или 138% климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: