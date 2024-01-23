В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и снег, а также местами усиление ветра.

В течение следующих нескольких суток на территорию Украины будут поступать атмосферные фронты. Они принесут осадки разной фазы. Температурные показатели несколько повысятся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории без осадков. В следующие двое суток в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах - значительный снег, а 24 января на Закарпатье значительные осадки.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Сегодня в Карпатах, в среду в западных областях, а в четверг местами в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.

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Температура 23-24 января ночью составит 0°...-5°, на востоке страны -6°...-11°. Днем ожидается от -2° до +3°, на крайнем юге и западе страны - до +5°. 25 января в большинстве областей в течение суток от -1° до +5°, только в восточных областях и Карпатах ночью будет -2°...-7°.

26 января порой пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем от -3° до +3°.

Погода в Украине - погноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня нас ждет облачная погода с прояснениями. В западных, днем и в северных и Винницкой областях пройдет небольшой снег, днем местами с дождем; на остальной территории будет сухо.

На дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица. Скорость ветра ожидается на уровне 7-12 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, а в Одесской области воздух прогреется до 2-7° тепла.

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