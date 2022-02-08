В Украине ожидается сильный порывистый ветер.

В среду, 9 февраля, в Украину с северо-запада Европы придут атмосферные фронты. Ожидается усиление ветра, порой до штормовых значений.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер опять будет северо-западный, 5-12 метров в секунду, вероятны штормовые порывы 15-20 метров в секунду", - говорит синоптик.

По ее данным, ближайшей ночью на западе Украины, местами на Луганщине, Донбассе и в Запорожской области ожидаются мокрый снег и дождь.

Утром осадки подвинутся восточнее и захватят северные области и часть центральных - Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами. Также утром осадки ожидаются на крайнем востоке и в Крыму.

"А уже днем в Украине осадки ослабеют - ничего существенного в течение дня среды не предвидится", - говорит синоптик.

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По прогнозу Натальи Диденко, ночью ожидается небольшой минус, днем около нуля, на востоке и северо-востоке до 0-2 градусов мороза, а на юге +2...+6 градусов.

"До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот - немного потеплеет, существенные осадки - вряд ли. Разве что ветер ожидается порывистым, некомфортным", - резюмировала синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, до конца недели в Украине сохранится теплая погода. В ближайшие дни в страну придет новая волна тепла, но будут дожди, местами - со снегом. Однако на выходных осадки прекратятся ночные морозы немного усилятся, однако днем будет тепло благодаря солнцу.

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