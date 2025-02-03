Кое-где в Украине будет снежить, а температура будет колебаться от небольших минусов до небольших плюсов.

Февраль в Украине начался похолоданием и снегом и во вторник, 4 февраля такая погода продолжится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ночью, по ее данным, температура снизится до -1...-4 градусов, а днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 2 тепла. Местами в Украине будет выпадать незначительный снег.

"Однако сегодня, вот именно сейчас, в южной части Украины и на юго-востоке сыплет настоящий зимний снег (в Крыму - дождь)! Водители, примите эту информацию во внимание!" - отметила синоптик.

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4 февраля в Киеве местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ночью будет -1...-3 градуса, днем около нуля.

На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода с возможными снегопадами и гололедом на дорогах. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие дни температура постепенно будет снижаться из-за поступления холодного арктического воздуха из северных регионов в восточную и юго-восточную часть Европы.

Похолодание будет сопровождаться осадками в виде снега и мокрого снега, а в южных областях местами возможен дождь.

Самые низкие температурные показатели ожидаются в Карпатах, тогда как в Крыму, Приазовье и в Одесской области традиционно будет теплее.

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