Несмотря на то, что фронт холодный, температура в Украине существенно не изменится.

На выходных, 17 и 18 февраля, в Украине ожидается преимущественно теплая погода, но фронт с северо-запада принесет осадки. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"В ближайшие двое суток сохранится теплая погода, порой с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега", - сообщил он.

Синоптик пояснил, что под влиянием выступления антициклона с востока, в субботу на большей части территории Украины ожидается спокойная теплая погода без существенных осадков и опасных явлений.

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"В воскресенье продвижение холодного фронта с северо-запада станет причиной небольших осадков преимущественно в виде дождя в большинстве областей", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Однако, по его данным, температурный фон существенно не изменится и останется выше климатической нормы.

Погода в Украине - прогноз на сегодня, 16 февраля

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода, только на западе страны будет наблюдаться небольшая облачность.

В северо-восточной части ожидается небольшой снег, местами с дождем, на остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в восточных и Сумской днем составит около 0°. На остальной территории днем 1-6° тепла, на западе страны и юге Одесской области воздух прогреется до 6-11° тепла. В Карпатах днем температура повысится до +3°...+8°.

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