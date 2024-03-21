Последняя декада марта будет теплой, но без дождей и весенних гроз не обойдется.

Последняя декада марта в Украине будет теплой, но с периодическими дождями и грозами. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что атмосферная циркуляция над большей частью Европы складывается таким образом, что до конца месяца погода продолжит баловать аномальным теплом и большим количеством солнечных дней. Однако атмосферные фронты все же принесут осадки.

Самые теплые дни, по данным Кибальчича, ожидаются в юго-западных и западных областях. Здесь дневные максимальные температуры будут достигать отметок +12...+17°С, а 30-31 марта местами даже возможно потепление до +18...+23°С. На остальной территории страны дневная температура будет колебаться в пределах +8...+15°С.

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Немного прохладнее будет на побережье Черного и Азовского морей. Ночью будет +2...+7°С, а на Левобережье в период с 22 по 24 марта -3...+2°С, с последующим постепенным увеличением до 0...+5°С.

Также ожидается постепенное снижение атмосферного давления и развитие циклонов, особенно с 24 по 27 марта. Осадки пройдут в большинстве областей, самыми сильными они будут в западных, центральных и местами южных областях Украины.

В западных областях 24 и 25 марта вероятны отдельные грозы, а ночью и утром местами в Украине возможны слабые туманы.

В целом, по данным Игоря Кибальчича, средняя температура в ближайшие дни будет соответствовать апрелю.

Каким будет лето 2024 - прогноз

По данным климатологов, погода летом будет неоднородной и даже аномальной из-за нового цикла Ла-Нинья, который как раз скоро начнется.

Погода ожидается более теплой практически по всей Европе, кроме севера - там будет холоднее обычного. Более засушливые условия ожидаются над Центральной и Южной Европой в зоне высокого давления, а вот на севере будет более влажная погода.

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