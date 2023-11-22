Погода в Украине испортится уже в ближайшие дни.

В ближайшие дни в Украине ожидается усложнение погоды. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует усиление морозов до -14°, дожди с мокрым снегом, метели и порывы ветра. Об этом сообщает "Метеопрог".

Погода 23 ноября

В четверг, по словам синоптика, существенных осадков не предвидится. Только ночью и утром в Крыму и Приазовье дождь, местами - с мокрым снегом. Ветер в стране будет северо-западный, с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7. ..-2 °С, днем около 0 °С. В северных и восточных областях ночью похолодает до -14. ..-9 °С, а днем будет -7...-2 °С.

Погода 24 ноября

"В пятницу, 24 ноября, ночью в западных и северных областях, днем в большинстве регионов пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами налипание мокрого снега, в Карпатах метель", - прогнозирует синоптик.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Утром и днем местами ожидаются порывы до 15-17 м / с. Температура воздуха ночью будет около 0 °С, днем +2...+7 °с. В восточной части ночью -10. ..-5 °С, днем +3...-2 °С, на юге страны днем потеплеет +6...+ 11 °С.

Погода 25 ноября

В субботу, по словам синоптика, в южных и восточных областях пройдет дождь с мокрым снегом. В западных и северных регионах местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью поднимется до +1...-4 °С, днем +4...-1 °С. В южной половине ночью 0. ..+5 °С, днем +3...+8 °С.

Погода 26 ноября

В конце недели, по прогнозу, в восточных областях пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...0 °С, днем по всей стране будет в пределах +4...-1 °С.

Почти по всей Украине объявили І уровень опасности

По данным Украинского гидрометцентра, 22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, ожидается гололедица.

Из-за этого І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

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