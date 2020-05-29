На США обрушился тропический шторм "Берта" (видео)

Сейчас его остатки находятся над штатом Западная Вирджиния.

На США обрушился тропический шторм "Берта" / twitter.com/paclanton

На американский штат Южная Каролина 27 мая обрушился тропический шторм "Берта".

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Сейчас его остатки находятся над штатом Западная Вирджиния, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра оценивается в 35 км/ч. Дожди ожидаются или продолжатся в штатах Западная Вирджиния, Вирджиния, Огайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Северная и Южная Каролина. Предупреждения о наводнениях действуют в Западной Вирджинии и Северной Каролине. Пока обходится без серьезных происшествий.

Напомним, на американский штат Флорида 26 мая обрушился сильный ливень.