На США обрушился тропический шторм "Берта" (видео)
Сейчас его остатки находятся над штатом Западная Вирджиния.
На американский штат Южная Каролина 27 мая обрушился тропический шторм "Берта".
В Западной Австралии бушует сильный шторм (видео)
Сейчас его остатки находятся над штатом Западная Вирджиния, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Скорость ветра оценивается в 35 км/ч. Дожди ожидаются или продолжатся в штатах Западная Вирджиния, Вирджиния, Огайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Северная и Южная Каролина. Предупреждения о наводнениях действуют в Западной Вирджинии и Северной Каролине. Пока обходится без серьезных происшествий.
Напомним, на американский штат Флорида 26 мая обрушился сильный ливень.
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