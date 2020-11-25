Завтра в Украине будет солнечно, но в одной из областей пройдет дождь (карта)

Завтра украинцев ожидает теплая осенняя погода.

Завтра будет солнечно / Фото REUTERS

В четверг, 26 ноября, практически по всей территории страны - малооблачная и солнечная погода. Дождь пройдет только в Сумской области. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +4°...+9°. Ночью холоднее всего будет в Ивано-Франковске - здесь столбики термометров опустятся до -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью ночью -2°, днем +7°.

Во Львове в четверг солнечно, ночью -3°, днем +5°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне в четверг малооблачно, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем +5°, солнечно.

В Хмельницком завтра ночью -3°, днем +6°, солнечно.

В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем +6°, солнечно.

В Черновцах в четверг ясная погода, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра малооблачно, -3°...+5°.

В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

В Черкассах ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.

В Одессе 26 ноября облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье облачно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Сумах завтра дождь, температура воздуха +2°...+5°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +4°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью +1°, днем +5°.

В Симферополе в среду будет солнечно, ливень, +1°...+8°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

Погода в Украине на 26 ноября / фото УНИАН

26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

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