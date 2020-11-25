Завтра в Украине будет солнечно, но в одной из областей пройдет дождь (карта)

16:30, 25 ноября 2020
67

Завтра украинцев ожидает теплая осенняя погода.

Завтра будет солнечно / Фото REUTERS
Завтра будет солнечно / Фото REUTERS

В четверг, 26 ноября, практически по всей территории страны - малооблачная и солнечная погода. Дождь пройдет только в Сумской области. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +4°...+9°. Ночью холоднее всего будет в Ивано-Франковске - здесь столбики термометров опустятся до -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Солнечно и без осадков: синоптик порадовала прогнозом в Украине на завтра

  • В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью ночью -2°, днем +7°.
  • Во Львове в четверг солнечно, ночью -3°, днем +5°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
  • В Ривне в четверг малооблачно, ночью -2°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем +5°, солнечно.
  • В Хмельницком завтра ночью -3°, днем +6°, солнечно.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем +6°, солнечно.
  • В Черновцах в четверг ясная погода, ночью -3°, днем +7°.
  • В Виннице завтра малооблачно, -3°...+5°.
  • В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
  • В Одессе 26 ноября облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
  • В Запорожье облачно, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Сумах завтра дождь, температура воздуха +2°...+5°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +4°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Симферополе в среду будет солнечно, ливень, +1°...+8°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°. 
  • В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
Погода в Украине на 26 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 26 ноября / фото УНИАН

26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: синоптикпрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепогода в Украинепогода во Львовепогода на завтраосень в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
71 %
762 мм
5.7 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять