Завтра в Украине будет солнечно, но в одной из областей пройдет дождь (карта)
Завтра украинцев ожидает теплая осенняя погода.
В четверг, 26 ноября, практически по всей территории страны - малооблачная и солнечная погода. Дождь пройдет только в Сумской области. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +4°...+9°. Ночью холоднее всего будет в Ивано-Франковске - здесь столбики термометров опустятся до -4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Солнечно и без осадков: синоптик порадовала прогнозом в Украине на завтра
- В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью ночью -2°, днем +7°.
- Во Львове в четверг солнечно, ночью -3°, днем +5°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Ривне в четверг малооблачно, ночью -2°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем +5°, солнечно.
- В Хмельницком завтра ночью -3°, днем +6°, солнечно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем +6°, солнечно.
- В Черновцах в четверг ясная погода, ночью -3°, днем +7°.
- В Виннице завтра малооблачно, -3°...+5°.
- В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Черкассах ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
- В Одессе 26 ноября облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Запорожье облачно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Сумах завтра дождь, температура воздуха +2°...+5°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +4°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Симферополе в среду будет солнечно, ливень, +1°...+8°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -5°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+7°... +3°
- Ивано-Франковск+7°... -5°
- Киев+6°... +2°
- Кропивницкий+7°... +2°
- Луганск+4°... -1°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+6°... -5°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+9°... -3°
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Мин./макс. температура:+10° / +13°
Влажность:71 %
Давление:762 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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