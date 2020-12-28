Сегодня киевлян ожидает пасмурная погода с температурой до +2°
Осадки обойдут столицу стороной.
В понедельник, 28 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров повысятся до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Погодные контрасты: сегодня в Украине потеплеет, некоторые области накроют ливни и снег (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем поднимется максимум до +2°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 6,4 м/с.
Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.
Народный прогноз на 28 декабря
28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.
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- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+8°... +4°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:0° / +11°
Влажность:65 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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