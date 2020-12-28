Сегодня киевлян ожидает пасмурная погода с температурой до +2°

Осадки обойдут столицу стороной.

Сегодня киевлян ждет облачная погода / фото УНИАН

В понедельник, 28 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров повысятся до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем поднимется максимум до +2°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 6,4 м/с.

Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.

Народный прогноз на 28 декабря

28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

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