Сегодня киевлян ожидает пасмурная погода с температурой до +2°

08:30, 28 декабря 2020
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Осадки обойдут столицу стороной.

Сегодня киевлян ждет облачная погода / фото УНИАН
Сегодня киевлян ждет облачная погода / фото УНИАН

В понедельник, 28 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров повысятся до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Погодные контрасты: сегодня в Украине потеплеет, некоторые области накроют ливни и снег (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем поднимется максимум до +2°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 6,4 м/с. 

Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.

Народный прогноз на 28 декабря

28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

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Автор: Елена Пилипчак

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