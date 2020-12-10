Этой ночью Украину накроет мокрый снег с ледяным дождем - синоптик
Но уже завтра в Украине будет преобладать сухая погода.
Ближайшей ночью в западных, северных областях и в Винницкой области ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Однако уже завтра днем антициклон с северо-востока снова "подожмет", и циклон уступит, осадки вероятны лишь местами в западной части Украины. А в большинстве областей будет преобладать сухая погода", - написала она.
11 декабря ветер будет юго-восточным, до штормовых порывов.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0°...-3°, на востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами -3°...-7°, в Одесской области и в Крыму +2°...+6°.
В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 0°, на востоке будет до -2°, на западе и юге +3°...+8°.
В Киеве пятница ожидается влажной, однако днем осадки прекратятся. Ветер - юго-восточный. Ночью ожидается гололедица, а в течение дня потеплеет до +1°.
На выходных станет больше осадков, а в воскресенье антициклон отодвинет мокрый снег и дождь чуть западнее.
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