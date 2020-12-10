Этой ночью Украину накроет мокрый снег с ледяным дождем - синоптик

Но уже завтра в Украине будет преобладать сухая погода.

Украину может накрыть ледяной дождь / Фото flickr.com/photos/enotka

Ближайшей ночью в западных, северных областях и в Винницкой области ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Синоптик дала прогноз на зимние праздники и рассказала, начнется ли в Украине похолодание

"Однако уже завтра днем антициклон с северо-востока снова "подожмет", и циклон уступит, осадки вероятны лишь местами в западной части Украины. А в большинстве областей будет преобладать сухая погода", - написала она.

11 декабря ветер будет юго-восточным, до штормовых порывов.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0°...-3°, на востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами -3°...-7°, в Одесской области и в Крыму +2°...+6°.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 0°, на востоке будет до -2°, на западе и юге +3°...+8°.

В Киеве пятница ожидается влажной, однако днем осадки прекратятся. Ветер - юго-восточный. Ночью ожидается гололедица, а в течение дня потеплеет до +1°.

На выходных станет больше осадков, а в воскресенье антициклон отодвинет мокрый снег и дождь чуть западнее.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: