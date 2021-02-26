Морозы в США не утихают: Байден объявил еще один штат зоной стихийного бедствия
Всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на ремонт инфраструктуры.
Президент США Джо Байден объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия. В регионе фиксируют суровую зимнюю погоду - рекордные морозы и сильные снегопады.
Об этом сообщает Meteoprog.ua.
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Глава Соединенных Штатов также одобрил запрос на выделение для жителей дополнительного финансирования. Эти средства направят жителям и малым предприятиям 16 округов штата.
Индивидуальную помощь тем, кого коснулась снежная буря, одобрили по запросу губернатора Оклахомы Кевина Ститта. Финансирование поможет:
- домовладельцам;
- арендаторам;
- владельцам предприятий.
По данным американских СМИ, помощь также может включать:
- бесплатные субсидии на временное жилье и ремонт жилья;
- льготные займы для покрытия расходов на незастрахованное имущество;
- другие программы.
Кроме этого, согласно декларации о беде, всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на ремонт инфраструктуры и на другие расходы, связанные с реагированием на зимнюю непогоду.
Снежный шторм в США: что известно
Волна арктического воздуха задела более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.
По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово греются электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.
На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение.
Оптовые цены на электроэнергию в Техасе взлетели от 50 долларов за мВт/ч до 9000 долларов. Из местных супермаркетов размели все товары, жители мегаполисов Хьюстона и Остина выкладывают в сеть снимки пустых полок.
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