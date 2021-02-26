Морозы в США не утихают: Байден объявил еще один штат зоной стихийного бедствия

Всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на ремонт инфраструктуры.

В США продолжаются сильные морозы / Фото REUTERS

Президент США Джо Байден объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия. В регионе фиксируют суровую зимнюю погоду - рекордные морозы и сильные снегопады.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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Глава Соединенных Штатов также одобрил запрос на выделение для жителей дополнительного финансирования. Эти средства направят жителям и малым предприятиям 16 округов штата.

Индивидуальную помощь тем, кого коснулась снежная буря, одобрили по запросу губернатора Оклахомы Кевина Ститта. Финансирование поможет:

домовладельцам;

арендаторам;

владельцам предприятий.

По данным американских СМИ, помощь также может включать:

бесплатные субсидии на временное жилье и ремонт жилья;

льготные займы для покрытия расходов на незастрахованное имущество;

другие программы.

Кроме этого, согласно декларации о беде, всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на ремонт инфраструктуры и на другие расходы, связанные с реагированием на зимнюю непогоду.

Снежный шторм в США: что известно

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