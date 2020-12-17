Синоптик рассказал о погоде на День святого Николая
Погода будет "спокойной", однако возможна морось.
Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.
Об этом рассказал синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
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Он отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.
По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0°, ночью – мороз до -2°, а днем – до +2°.
"Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.
Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.
Прогноз погоды на День святого Николая от народных синоптиков
Народный синоптик Леонид Горбань считает, что в этом году на День святого Николая ожидается мороз и снег.
"В День святого Николая температура может опуститься до -13°. Погода в праздник будет еще и снежной", - рассказал он.
По оценкам народного синоптика Владимира Деркача, на Николая, возможен ночной мороз.
В период с 20 декабря он спрогнозировал аномально теплую погоду, которую назвал "зимним бабьим летом".
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- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
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- Кропивницкий+2°... -1°
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- Львов+3°... -1°
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- Полтава+1°... -1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+3°... -1°
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- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+4°... -1°