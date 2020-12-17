Синоптик рассказал о погоде на День святого Николая

Погода будет "спокойной", однако возможна морось.

Синоптик обещает на праздник облачный день / REUTERS

Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.

Об этом рассказал синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

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Он отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.

По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0°, ночью – мороз до -2°, а днем – до +2°.

"Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.

Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.

Прогноз погоды на День святого Николая от народных синоптиков

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что в этом году на День святого Николая ожидается мороз и снег.

"В День святого Николая температура может опуститься до -13°. Погода в праздник будет еще и снежной", - рассказал он.

По оценкам народного синоптика Владимира Деркача, на Николая, возможен ночной мороз.

В период с 20 декабря он спрогнозировал аномально теплую погоду, которую назвал "зимним бабьим летом".