В ряде областей на дорогах образуется гололедица.

На этой неделе в Украину будет поступать воздух арктического происхождения, местами будет выпадать небольшой снег, а также ожидается снижение температуры. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

Сегодня местами в Украине, кроме большинства южных областей, пройдет небольшой снег. В среду, 5 февраля, будет снежить на северо-востоке, востоке, а также в Карпатах и на Прикарпатье. В четверг, 6 февраля, небольшой снег ожидается в юго-восточной части нашей страны.

На востоке и юго-востоке страны на дорогах местами образуется гололедица.

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Ветер в ближайшие дни будет северо-западный с переходом на северо-восточный, а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью будет держаться в пределах от 0° до -7°, а днем ожидается от -3° до +3°. В Карпатах будет холоднее: ночью -6°...-13°, а днем 0°...-5°.

О том, что в ближайшие дни в Украине местами будет снежить, рассказала в комментарии Погода УНИАН и синоптик Наталья Птуха. Однако, по ее словам, мгновенного снежного покрова не образуется.

"Какого-то такого существенного снежного покрова он, конечно, не образует. Но где-то местами может быть 1-2, до 3-х сантиметров по равнинной территории Украины там может быть. В Карпатах, конечно, немного больше", - рассказала Птуха.

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