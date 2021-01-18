Морозы отступят и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)

Уже со среды ожидается значительное повышение температур.

На этой неделе в Украине начнется потепление / фото УНИАН

На этой неделе в Украине должно значительно потеплеть. К концу недели на территории всей страны уже будут плюсовые температуры и даже начнутся дожди.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 18 января, сильные морозы скуют всю Украину. Средняя температура -20°...-10°. В западных и северных регионах, а также в Харьковской и Луганской областях ожидается снег.

Погода 18 января / УНИАН

На Крещение, 19 января, начнет теплеть в западных областях. Здесь столбики термометров покажут -8°...-3°. Также потеплеет и в Крыму. На остальной территории страны - все еще будут морозы -25°...-11°.

Погода в Украине 19 января / УНИАН

20 января, в среду, на востоке страны будет солнечная, но морозная погода. Здесь температура все еще останется на уровне -23°...-13°. А в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях уже будет плюсовая температура - до +2° днем.

В среду в Украине начнется потепление / УНИАН

В четверг, 21 января, потепление почувствуют во всех регионах, лишь в Донецкой и Луганской областях столбики термометров все еще будут показывать -17°...-11°.

Погода в Украине 21 января / УНИАН

В пятницу морозы окончательно покинут Украину, минусовая температура будет только ночью. На западе и юге страны - до +9°, на востоке - до +5°.

Погода в Украине в пятницу, 22 января / УНИАН

На выходных, 23 и 24 января, в Украине начнутся дожди. В субботу осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а в воскресенье дожди пройдут практически по всей стране.

Погода в субботу / УНИАН

24 января дожди пройдут практически по всей Украине / УНИАН

Народный прогноз

18 января. Крещенский вечер. Если Луна в этот день полная — к большому разливу. Если в этот день метель — будет она и на Масленице.

19 января. Крещение. Если на Крещение погода ясная и погожая, то будет засушливое лето. Небо хмурое, большой иней и снег в этот день сулит плодородный год.

20 января. День Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение, является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

21 января известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" — завершение всех праздников. В народе его еще называют Пол-Ивана. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова. В этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. В старину этот день принято полностью посвящать гостям, как последний праздничный день рождественско-новогоднего цикла.

22 января. В народе в этот день принято угощать кума с кумой. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

23 января. Святителя Григория. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

24 января. День Феодосия-Весняка. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет, какой будет погода в ноябре.

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