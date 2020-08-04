Станет еще жарче: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

11:50, 4 августа 2020
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Температура поднимется до +36 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни по всей Украине будет жарко и почти без осадков. 

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 5 августа в Украине ожидается солнечная погода. Температура днем от +27 до +31 градусов.

В четверг, 6 августа, по всей стране без осадков. Температура от +19 до +34 градусов. 

В пятницу в Волынской и Ривненской областях пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +30 до +26 градусов.

Напомним, погода в августе в Украине будет умеренно теплой, экстремальных условий не ожидается. 

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Теги: #погода#жара
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