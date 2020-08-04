Станет еще жарче: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Температура поднимется до +36 градусов.
В ближайшие дни по всей Украине будет жарко и почти без осадков.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 5 августа в Украине ожидается солнечная погода. Температура днем от +27 до +31 градусов.
В четверг, 6 августа, по всей стране без осадков. Температура от +19 до +34 градусов.
В пятницу в Волынской и Ривненской областях пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +30 до +26 градусов.
Напомним, погода в августе в Украине будет умеренно теплой, экстремальных условий не ожидается.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+30°... +14°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+28°... +13°
- Ровно+28°... +14°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+29°... +13°
- Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:+22 °
Влажность:93 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:93 %
Восход:06:13
Закат20:17
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей