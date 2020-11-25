Солнечно и без осадков: синоптик порадовала прогнозом в Украине на завтра
В течение дня в большинстве областей ожидается до +8°.
Завтра, 26 ноября, в Украине будет солнечно, осадков не ожидается.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Нестабильный ноябрь: стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца
В течение дня в большинстве областей ожидается +4°...+8°, в Крыму до +10°.
На востоке Украины будет холоднее, +2°...+4°.
В Киеве будет преимущественно сухо и достаточно тепло. В течение столбик термометра поднимется до +5°.
На выходных появятся осадки и похолодает. В воскресенье в Киеве вероятен дождь, снег и ветер.
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Погода в Украине
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+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+10° / +13°
Влажность:70 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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