Солнечно и без осадков: синоптик порадовала прогнозом в Украине на завтра

В течение дня в большинстве областей ожидается до +8°.

Завтра украинцев ждет приятный осенний день / Фото REUTERS

Завтра, 26 ноября, в Украине будет солнечно, осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В течение дня в большинстве областей ожидается +4°...+8°, в Крыму до +10°.

На востоке Украины будет холоднее, +2°...+4°.

В Киеве будет преимущественно сухо и достаточно тепло. В течение столбик термометра поднимется до +5°.

На выходных появятся осадки и похолодает. В воскресенье в Киеве вероятен дождь, снег и ветер.

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