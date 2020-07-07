В Украине объявили штормовое предупреждение на 8 июля

Почти по всей Украине ожидаются грозы.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В среду, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Смерчи и мощные ливни: синоптики рассказали, как изменится климат в Украине

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, 8 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, местами - грозы и порывы ветра до 15-24 м/с.

Напомним, во вторник, 7 июля, в Киеве ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.