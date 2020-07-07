В Украине объявили штормовое предупреждение на 8 июля
Почти по всей Украине ожидаются грозы.
В среду, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Так, 8 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, местами - грозы и порывы ветра до 15-24 м/с.
Напомним, во вторник, 7 июля, в Киеве ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
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