Киевлян предупредили о сильном ветре и грозе
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Во вторник, 7 июля, в Киеве ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
На природе следует спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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