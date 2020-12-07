В Украине ударит мороз, но снег выпадет всего в одной из областей: погода на сегодня (карта)

Практически по всей территории страны - солнечно.

Сегодня в большинстве областей - ясная морозная погода / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 7 декабря, в Украине похолодает до -5° и до -11° - ночью. По всей территории страны - без осадков, исключение - Одесса, где возможен снег. На юге, востоке и в центре Украины ожидается ясная солнечная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве сегодня солнечно, температура воздуха ночью -9°, днем -4°.

В Чернигове - ясная солнечная погода, температура воздуха ночью ночью -10°, днем -5°.

Во Львове в понедельник облачно, ночью -4°, днем 0°.

В Луцке солнечно, ночью -5°, днем -1°.

В Ривне в понедельник ясная погода, ночью -3°, днем -6°.

В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -5°, облачно.

В Хмельницком сегодня ночью -5°, днем -3°, солнечно.

В Ивано-Франковске сегодня ночью -4°, днем 0°, облачно.

В Черновцах в понедельник облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -2°.

В Виннице сегодня облачно, возможен дождь, -7°...-3°.

В Житомире в понедельник солнечно, температура ночью -8°, днем -3°.

В Черкассах ночью -6°, днем -2°, малооблачно.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -7°, днем -2°.

В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха -8°...-3°.

В Одессе 7 декабря - облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -2°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем -1°, облачно.

В Николаеве сегодня переменная облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью -6°, днем -2°.

В Сумах сегодня солнечная погода, температура воздуха -10°...-3°.

В Харькове - солнечно, температура ночью -11°, днем -4°.

В Днепре также солнечно, температура ночью -7°, днем -2°.

В Симферополе в понедельник будет солнечно, -1°...+4°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.

В Северодонецке сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -4°.

Погода в Украине на 7 декабря / фото УНИАН

7 декабря — Екатерины. Некогда в этот день было большое гулянье - открытие извоза: на Катерину начинали ездить на санях: “Катеринин день пришел — катание привел”. В старину замечали: “С Катерин зима достанет как не мытьем, так катаньем, как не голодом, то холодом”. Екатерина считалась покровительницей невест. Надеясь на помощь святой Екатерины, женщины просят ее о счастливом браке, согласии в семье. Оставаться допоздна на гулянии в этот вечер девушкам нельзя, потому что надо идти домой, чтобы не прогневить Судьбу. В этот день, как и в день Св. Андрея, девушки гадают на своих суженых. А делают это так: срезают веточку вишни (так, чтобы никто не видел) и ставят ее в воду или в горшок с землей. Если она расцветает к Рождеству, это обещает девушке брак в следующем году. Кое-кто таким же способом гадает о здоровье или важном событии. Довольно интересным есть другое гадание на день Екатерины. После ужина надо выйти на улицу и, как можно ближе подойти к окнам ближайшего дома, чтобы услышать о чем разговаривают хозяева, и уже по характеру разговора определить свою судьбу. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.

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