Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

16:30, 15 сентября 2020
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Местами температура поднимется до +30°.

В Украине завтра будет тепло / lifekiev.com
В Украине завтра будет тепло / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 сентября, в Украине будет тепло и без осадков. 

"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +27°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +26°.
  • Во Львове в среду без осадков, ночью +14°, днем +29°. 
  • В Луцке ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями. 
  • В Ривном в среду без осадков, ночью +14°, днем +30°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +29°.
  • В Хмельницком завтра ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +12°, днем +29°. 
  • В Черновцах в среду без осадков, ночью +13°, днем +28°.
  • В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +14°...+29°.
  • В Житомире в среду без осадков, температура ночью +14°, днем +29°.
  • В Черкассах ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком солнечно, температура ночью +11°, днем +27°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +13°...+26°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +27°. 
  • В Херсоне в среду ночью +13°, днем +29°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +29°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +11°...+24°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +25°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +14°, днем +28°.
  • В Симферополе в среду переменная облачность, +14°...+27°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +27°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +26°. 
Погода в Украине на 16 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 16 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 16 сентября - день Василисы и Домны. Предки знали, как в этот день получить благополучия на осень. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. На Домну хозяйки собирали в доме и выбрасывали всякий хлам, чтобы приобрести благополучие на осень. В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь.

Погода в Украине

Во второй половине сентября в Украине похолодает, с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди. 

Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидется теплая и солнечная погода

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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