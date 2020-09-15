Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Местами температура поднимется до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.
"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +27°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +26°.
- Во Львове в среду без осадков, ночью +14°, днем +29°.
- В Луцке ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Ривном в среду без осадков, ночью +14°, днем +30°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +29°.
- В Хмельницком завтра ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +12°, днем +29°.
- В Черновцах в среду без осадков, ночью +13°, днем +28°.
- В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +14°...+29°.
- В Житомире в среду без осадков, температура ночью +14°, днем +29°.
- В Черкассах ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком солнечно, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +13°...+26°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +27°.
- В Херсоне в среду ночью +13°, днем +29°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +29°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +11°...+24°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +25°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +14°, днем +28°.
- В Симферополе в среду переменная облачность, +14°...+27°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +27°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +26°.
По народному прогнозу, 16 сентября - день Василисы и Домны. Предки знали, как в этот день получить благополучия на осень. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. На Домну хозяйки собирали в доме и выбрасывали всякий хлам, чтобы приобрести благополучие на осень. В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь.
Погода в Украине
Во второй половине сентября в Украине похолодает, с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидется теплая и солнечная погода.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+26°... +12°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+27°... +12°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+26°... +12°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+27°... +11°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+27°... +12°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+25°... +10°
- Черновцы+26°... +13°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+17 °
Влажность:71 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:51
Закат19:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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