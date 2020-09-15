Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Местами температура поднимется до +30°.

В Украине завтра будет тепло / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

Читайте также "Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +27°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +26°.

Во Львове в среду без осадков, ночью +14°, днем +29°.

В Луцке ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Ривном в среду без осадков, ночью +14°, днем +30°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +29°.

В Хмельницком завтра ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +12°, днем +29°.

В Черновцах в среду без осадков, ночью +13°, днем +28°.

В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +14°...+29°.

В Житомире в среду без осадков, температура ночью +14°, днем +29°.

В Черкассах ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком солнечно, температура ночью +11°, днем +27°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +13°...+26°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +13°, днем +29°, без осадков.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +29°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +11°...+24°.

В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +25°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +14°, днем +28°.

В Симферополе в среду переменная облачность, +14°...+27°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +26°.

Погода в Украине на 16 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 16 сентября - день Василисы и Домны. Предки знали, как в этот день получить благополучия на осень. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. На Домну хозяйки собирали в доме и выбрасывали всякий хлам, чтобы приобрести благополучие на осень. В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь.

Погода в Украине

Во второй половине сентября в Украине похолодает, с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.

Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидется теплая и солнечная погода.