В Украине ударил мороз до -24°, в западных областях снова идет снег
На перевальных участках дорог идет небольшой снег.
Сегодня, 17 февраля, в Украине местами наблюдается небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -10°...-17°, в центре и на северо-востоке до -24°.
Об этом сообщает Укравтодор.
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Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.
На перевальных участках небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4°...-9°.
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля: данные погоды УНИАН
В среду, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: зацепят западные области и Житомирщину. При этом температура днем повысится до +2°, но на севере останется в прежних низких значениях около -10°. Ночью в Черниговской области ударит мороз до -21°.
В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -13°, днем -7°.
Во Львове в среду будет снежно, ночью -9°, днем +1°.
В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -3°.
- Винница-5°... -10°
- Днепр-7°... -11°
- Донецк-6°... -12°
- Житомир-4°... -14°
- Запорожье-6°... -11°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев-6°... -12°
- Кропивницкий-8°... -12°
- Луганск-6°... -12°
- Луцк-1°... -13°
- Львов+1°... -7°
- Николаев-5°... -7°
- Одесса-3°... -4°
- Полтава-8°... -14°
- Ровно-2°... -15°
- Симферополь-6°... -13°
- Сумы-10°... -19°
- Тернополь-2°... -9°
- Харьков-8°... -14°
- Херсон-4°... -8°
- Хмельницкий-3°... -10°
- Черкассы-8°... -14°
- Чернигов-9°... -21°
- Черновцы-2°... -4°