В Украине ударил мороз до -24°, в западных областях снова идет снег

На перевальных участках дорог идет небольшой снег.

В Украине удерживается зимняя погода / Фото REUTERS

Сегодня, 17 февраля, в Украине местами наблюдается небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -10°...-17°, в центре и на северо-востоке до -24°.

Об этом сообщает Укравтодор.

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Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.

На перевальных участках небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4°...-9°.

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля: данные погоды УНИАН

В среду, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: зацепят западные области и Житомирщину. При этом температура днем повысится до +2°, но на севере останется в прежних низких значениях около -10°. Ночью в Черниговской области ударит мороз до -21°.

В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -13°, днем -7°.

Во Львове в среду будет снежно, ночью -9°, днем +1°.

В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -3°.