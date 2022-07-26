В среду, 27 июля, в Киеве ожидается идеальная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью в столице будет +17°, а днем столбики термометров покажут комфортные +25...+27 градусов. Весь день будет облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преимущественно южный, однако к вечеру изменит свое направление на северо-западное. Скорость его составит 1 - 1,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.
В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, легкий дождь.
В Одессе 27 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах температура воздуха составит +16°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+28°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.