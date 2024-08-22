Погода в столице испортится уже в ближайшее время.

В Киеве объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайшие 2 часа с удержанием до конца дня 22 августа гроза, местами шквал 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в столице и области объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода 22 июня - прогноз

На юге, в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях сегодня возможны местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадки не ожидаются.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет преимущественно северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Днем в западных и Житомирской областях ожидается 21-26 градусов (в Карпатах 15-20 градусов), в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28-33 градуса, а на остальной территории будет царить сильная жара с температурой 35-37 градусов.

На Киевщине сегодня будет переменная облачность. Днем по области местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Днем по области столбики термометров покажут +28°...+33°, а в Киеве днем будет +30°...+32°.

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