Мороз отступил, снегопады прекратились.

Сегодня, 12 апреля, температура в Карпатах повысилась до +1°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 9-10 м/с, температура воздуха +1°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля: данные погоды УНИАН

В понедельник, 12 апреля, в Украине выглянет солнце. Облачно будет только на севере и местами в центральных областях, а также в Николаеве. В Херсоне ожидается ливень. Температура по всей Украине будет колебаться на уровне +11°...+21°.

В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове в понедельник ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +18°.

В Одессе 12 апреля - ясно, температура ночью +6°, днем +14°.

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Автор: Елена Пилипчак