В ряде областей 30 апреля есть вероятность дождей.

В среду, 30 апреля, украинцев ждет потепление, заморозков ночью уже не будет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью в Украине температура воздуха ожидается на уровне +6...+10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму, где столбики термометров покажут лишь +2...+5 градусов.

"В течение дня среды потеплеет до +17...+22 градусов", - порадовала Наталья Диденко.

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Дожди, по ее прогнозу, завтра вероятны в западных областях и в восточной части, а на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Наталки Диденко, месяц завершится "синоптическим замечательным комфортом".

Днем в столице воздух прогреется до +18...+19 градусов. Без осадков. А ночь хотя и ожидается холодной, +7...+9 градусов, но уже без заморозков.

Погода в Украине в начале мая

В течение ближайших нескольких дней в Украине сохранится преимущественно сухая погода. Впрочем, 1 и 2 мая во многих регионах ожидаются кратковременные осадки. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, сухая погода будет держаться благодаря влиянию области высокого атмосферного давления, которая распространится на территорию страны. Лишь местами в Карпатах возможны непродолжительные дожди небольшой интенсивности.

Также она отметила, что угроза заморозков исчезает. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 5-12°C, а днем воздух будет прогреваться до 16-23°C.

В то же время 1 и 2 мая в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами вероятны отдельные грозы.

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