Из-за отсутствия дождей в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На этой неделе в Украине ожидается сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности. На большинство областей будут влиять малоактивные атмосферные фронты, а ночи станут теплее. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько суток умеренный ветер будет приносить ощутимо теплый воздух.

В ночь на среду и четверг будет достаточно тепло, температура повысится до +5°...+12°. Комфортнее станет и днем, +16°...+23°.

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"Малоактивные атмосферные фронты, небогатые на влагу, будут затрагивать восток, северо-восток, Карпаты, а 1 мая и север Украины", - прогнозируют специалисты. В этих регионах ожидаются местами небольшие кратковременные дожди. Несмотря на это почти по всей стране, за исключением Крыма, Львовской и Ивано-Франковской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В течение этой недели в столице Украины прогнозируется потепление, а также периодические осадки.

Похолодание, которое ранее вызвало заморозки, вскоре покинет Киевскую область. По словам метеорологов, уже со вторника в регион начнет поступать более теплый воздух.

По прогнозу синоптиков, в период с 29 апреля по 3 мая температура будет заметно расти, хотя будет оставаться нестабильной - возможны колебания на несколько градусов.

Днем в Киеве воздух будет прогреваться до +16°...+19°, а ночью температура будет колебаться в пределах +4°...+10°.

Ожидается также колебания атмосферного давления. Небольшие дожди возможны в четверг, 1 мая, и в субботу, 3 мая.

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