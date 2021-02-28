Гололедица и снег: синоптики рассказали, как в Украине начнется весна

19:31, 28 февраля 2021
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Температура будет колебаться от -3° до +12°.

Прогноз погоди на 1 березня / фото ua.depositphotos.com
Прогноз погоды на 1 марта / фото ua.depositphotos.com

Весна в Украине начнется с осадков, местами ожидается снег, мокрый снег и дождь.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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"Ближайшей ночью на Правобережье и крайнем востоке страны, 2-3 марта в восточных и северо-восточных областях небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на дорогах, кроме юга и востока, местами ожидается гололедица.

Как сообщается, температура ночью -3°...+3°, во вторник на востоке страны до -6°; днем +1°...+7°, на Закарпатье, а 2 марта во всех западных областях +6°...+12°.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: снегпогодаукргидрометцентрдощпогода на завтрамокрый снег
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