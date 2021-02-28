Гололедица и снег: синоптики рассказали, как в Украине начнется весна
Температура будет колебаться от -3° до +12°.
Весна в Украине начнется с осадков, местами ожидается снег, мокрый снег и дождь.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
В небе над Австралией пролетел яркий горящий объект (видео)
"Ближайшей ночью на Правобережье и крайнем востоке страны, 2-3 марта в восточных и северо-восточных областях небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, на дорогах, кроме юга и востока, местами ожидается гололедица.
Как сообщается, температура ночью -3°...+3°, во вторник на востоке страны до -6°; днем +1°...+7°, на Закарпатье, а 2 марта во всех западных областях +6°...+12°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Синоптики рассказали, какой будет погода в марте
- В небе над Исландией появилось северное сияние (видео)
- Спасатели призывают быть осторожными: в Карпатах возможен сход лавин
- Такая погода в феврале была 31 год назад: синоптики удивлены аномальным потеплением во Львове (видео)
- Морозы в США не утихают: Байден объявил еще один штат зоной стихийного бедствия
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+4°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+6°... +1°
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:+6° / +8°
Влажность:94 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:06:44
Закат18:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей