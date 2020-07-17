Погода на сегодня: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 июля, в Украине почти без осадков, температура до +30°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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