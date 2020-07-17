Погода на сегодня: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 июля, в Украине почти без осадков, температура до +30°.
Синоптики предупредили о грозах в западных областях Украины
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +13°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+22°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кропивницкий+28°... +13°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+22°... +13°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+23°... +13°