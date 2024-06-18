В целом в стране будет преобладать теплая и сухая погода.

На этой неделе в Украине ожидаются северные синоптические изменения. В целом будет преобладать поле повышенного давления, которое обеспечит в большинстве областей погоду солнечную и без осадков, а температурные показатели будут повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие двое суток, по словам синоптиков, будет преимущественно без осадков, лишь днем 18 июня на востоке, а 19 июня на северо-западе страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью будет +13°...+19°, днем воздух будет прогреваться до +25°...+31°. В среду в южной части ночью +18°...+23°, а днем раскалит до +30°...+35°.

В четверг, 20 июня, в Украине местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем в восточных, южных и большинстве центральных областей местами будет град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью составит +14°...+20°, днем температура снизится до +21°...+26°. На востоке и юге страны ночью +17°...+23°, а днем будет жара +27°...+32°.

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В пятницу в Украине будет без осадков. Температура в южной части ночью +16°...+21°, днем воздух прогреется до +26°...+31°. На остальной территории страны 21 июня ночью будет +11°...+16°, а днем +21°...+26°.

Похолодание в Украине - что известно

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует некоторое снижение температуры в середине недели. похолодание, по ее словам, будет кратковременным и коснется западных и северных областей.

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