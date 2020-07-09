В Киеве завтра температура до +28°, без осадков
В столице завтра потеплеет
Погода в Киеве 10 июля будет теплой, температура днем до +28°.
Климатологи рассказали, как глобальное потепление повлияло на разные регионы Украины
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +12°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+24°... +12°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+21°... +15°
- Львов+21°... +14°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+23°... +11°
- Ровно+21°... +14°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+20°... +13°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:68 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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