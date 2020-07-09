В Киеве завтра температура до +28°, без осадков

В столице завтра потеплеет

В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН

Погода в Киеве 10 июля будет теплой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.

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