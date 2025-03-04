Уже на этой неделе в столице станет значительно теплее.

В Киев идет настоящее весеннее тепло, температура в столице будет повышаться уже на этой неделе до приятных +11°...+16°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4-8 марта погоду в Киевской области и в г. Киеве будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидаем", - говорят синоптики.

В то же время они отметили, что в столицу будет поступать воздух с запада и северо-запада, он будет помогать весне утверждаться, особенно в плане повышения дневной температуры.

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Если минимальная температура по ночам еще будет находиться вблизи нуля, то во второй половине недели ожидается ее повышение.

"Однако ощутимее будет теплеть днем: от 5-10° тепла 4-5 марта до 11-16° 7-8 марта", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве - данные за февраль 2025 года

Нынешний февраль в Киеве отличился аномальной прохладой, ведь его средние температурные показатели оказались ниже нормы.

Средняя температура воздуха в феврале составила -3,7℃, что на 1,4℃ меньше привычных климатических значений.

По наблюдениям экспертов, февраль стал первым месяцем с температурным отклонением в сторону понижения, начиная с мая 2023 года.

Холоднее всего было 13 февраля - температура утром опустилась до -12,3°С. Зато теплее всего было 1 февраля, когда столбик термометра поднялся до +6,4°С.

Количество осадков составило всего 12 мм, что соответствует 31% от климатической нормы.

По данным синоптиков, этот февраль вошел в рейтинг самых засушливых с 1891 года, заняв восьмое место.

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