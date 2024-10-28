Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 29 октября, в Киеве ожидается похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН. Температура в столице снизится на 4 градуса, по сравнению с предыдущим днем.

Так, ночью столбики термометров покажут +7°, а днем температура максимально повысится до +11°...+12°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет дуть с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное - 753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 29 октября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Тернополе 29 октября ночью будет +3°, днем +13°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +6°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+12°.

В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, возможен небольшой дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: