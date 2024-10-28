Во вторник, 29 октября, в Киеве ожидается похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН. Температура в столице снизится на 4 градуса, по сравнению с предыдущим днем.
Так, ночью столбики термометров покажут +7°, а днем температура максимально повысится до +11°...+12°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет дуть с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное - 753 миллиметра ртутного столба.
Погода 29 октября - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
В Тернополе 29 октября ночью будет +3°, днем +13°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +16°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +6°...+13°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+12°.
В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+16°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, возможен небольшой дождь.