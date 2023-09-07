Температура в некоторых областях снизится до +16°...+18°.

До конца недели в Украине сохранится сухая и преимущественно теплая погода. Однако часть страны накроет небольшое похолодание. Ожидается, что температура опустится до осенних +16°...+18°. К счастью, это похолодание будет кратковременным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня, 7 сентября, по всей Украине будет тепло. Столбики термометров в большинстве областей покажут +22°...+26°, а на юге воздух прогреется до летних +28°...+29°.

Перед выходными на западе страны останется комфортная температура на уровне +22°...+25°. На юге температура также снизится до +22°...+25°. В центральной части Украины столбики термометров покажут +20°...+23°, на севере и востоке ожидается не выше +22°.

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В субботу, 9 сентября, на востоке и северо-востоке страны температура снизится до +16°...+18°, а в Луганской области вероятны небольшие дожди. Теплее всего будет на западе, где столбики термометров по-прежнему будут показывать комфортные +22°...+25°, а на Закарпатье воздух прогреется до +27°.

Однако это похолодание на востоке страны будет кратковременным. Уже на следующий день, 10 сентября, температура тут поднимется до +21°...+22°.

На западе страны будет теплее всего, +23°...+27°, а на остальной территории столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода в Украине - что прогнозируют синоптики

По данным Укргидрометцентра, сентябрь в Украине будет теплым. В ближайшие дни сохранится сухая погода с довольно комфортными температурными значениями.

По данным синоптика Натальи Птухи, ночью в большинстве областей ожидается +10°...+15°, а днем +21°...+27°.

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