Синоптики предупреждают об осложнении погоды в Днепре и Днепропетровской области.

В Днепре срочно объявили повышенный уровень опасности. Погода в городе испортится уже в течение ближайшего часа. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается также и по территории Днепропетровской области и продлится до конца дня.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 23 июля местами по Днепропетровской области и в г. Днепр ожидается гроза", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на сегодня

23 июля на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северный, 5-10 м/с. Температура по области +27°...+32°, а в Днепре столбики термометров покажут +30°...+32°.

Погода 23 июля - прогноз по Украине

23 июля в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, Сумской, днем и в западных и Житомирской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +25°...+30°, а в южной части термометры покажут +29°...+34°.

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