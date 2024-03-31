Осадков в Украине не ожидается.

Последний день марта в Украине будет по-летнему теплым. Практически по всей стране воздух прогреется до +20°...+23°, а местами температура подскочит аж до +24°...+26°. Лишь в Одесской области на побережье Черного моря будет свежее. Без осадков, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до +21°...+26°. Небольшая облачность, без осадков.

На севере Украины столбики термометров покажут +20°...+23°. Тут также будет сухо и немного облачно.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет небольшая облачность. Температура в течение дня тут ожидается около +21°...+22°.

В Черкасской области будет ясно и безоблачно, а столбики термометров поднимутся до +19°. На остальной территории центральной части Украины будет небольшая облачность, а воздух прогреется до +21°...+23°.

Жителей юга Украины ждет переменная облачность и небольшие температурные контрасты. На черноморском побережье Одесской области температура окажется около +14°, в Николаевской области будет +19°, а на остальной территории и в Крыму столбики термометров покажут +22°...+24°.

Приметы погоды 31 марта

Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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