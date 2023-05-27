Температура по стране все еще будет комфортной.

Сегодня, 27 мая, в Украине продолжатся дожди и грозы. Осадки ожидаются везде, кроме северо-запада и некоторых центральных областей. На температуру грозы существенно не повлияют - будет комфортное тепло. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +22°...+25°. На Прикарпатье, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются дожди и грозы. На остальной территории вероятность осадков меньше.

На севере Украины сегодня будет небольшая облачность. Временами ожидаются грозы, в Сумской области - небольшие дожди. Температура будет очень комфортной, +24°...+25°.

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Жителей восточных областей ждет температура в пределах +21°...+25°. Здесь также ожидаются ливни и грозы, в Харьковской области вероятность осадков меньше.

В центральной части Украины местами также погремит, а столбики термометров покажут +22°...+27°.

На юге Украины ожидается небольшая облачность, повсеместно - дожди, ливни и весенние грозы. Воздух прогреется до +22°...+24°.

Приметы 27 мая

27 мая - если день теплый и ясный, то будет хороший урожай огурцов.

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