Температура снизится по всей стране.

В субботу, 1 февраля, погода в Украине заметно изменится. По всей стране температура снизится до +3°...+6°, только на юге и местами в центральной части будет теплее. Вместе с похолоданием пройдут и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сильнее всего похолодание будет ощущаться на западе Украины, где после последних по-весеннему теплых дней температура упадет до +2°...+5°. Только на Закарпатье еще будет до +7°. В Карпатах и Черновицкой области ожидаются осадки в виде мокрого снега.

На севере Украины сегодня будет облачно, но с прояснениями. Столбики термометров покажут +5°...+6°. В Сумской области пройдет дождь.

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Осадки ожидаются в субботу и на востоке Украины. Тут температура снизится до +5°...+6°, будет пасмурно, местами - с прояснениями.

Снижение температура ощутят и жители центральной части Украины, где столбики термометров покажут +6°...+8°. Тут ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди.

На юге Украины сегодня сохранится теплая погода с температурой +7°...+10°, в Крыму - до +12°. Тут также пройдут дожди.

1 февраля - праздник, приметы

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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