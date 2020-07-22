В Австралии из-за оползней в океан смыло элитные виллы (видео)

23:17, 22 июля 2020
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Жителей прибрежных домов эвакуировали.

Жителям дали несколько часов, чтобы забрать вещи / скриншот из видео
Жителям дали несколько часов, чтобы забрать вещи / скриншот из видео

Мощные прибои в прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс привели к эрозии берега, в результате чего часть элитных вилл в курортном городке Уамберал смыло в океан.

Об этом сообщает CNN.

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На видеозаписи с дрона видно, что волны подмыли береговую линию с домами, которые стоят на холмах. В результате часть зданий смыло в океан, 40 домов находятся в критическом состоянии. Местные власти обратились к правительству штата с призывом объявить стихийное бедствие.

Жителям дали несколько часов, чтобы забрать вещи и эвакуироваться во время отлива. В домах отключили электричество, газ и воду.

По данным австралийских ученых, более 11 тысяч км береговой линии Австралии - примерно 50% всей песчаной береговой линии страны - рано или поздно могут оказаться под угрозой смыва.

Как сообщал УНИАН, в июле в юго-восточной части Австралии произошло значительное похолодание, там выпал снег.

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Теги: #Австралия
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