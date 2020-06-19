В Австралии заметили странный огненный шар в небе, ученые не могут объяснить (видео)

Маловероятной остается и версия о космическом мусоре.

В понедельник жители Австралии стали свидетелями удивительного света, который излучал неизвестный шар зеленовато-синего цвета. Свидетели необычного события начали рассказывать об увиденном в социальных сетях.

Об этом сообщает Science alert.

По словам очевидцев, огненный шар летел ночным небом более 30 секунд. Кто-то назвал ее метеоритом, кто-то – падающей звездой.

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В то же время ученым трудно определить, было ли это космическое тело метеоритом из-за недостатка нужного оборудования для отслеживания именно в том регионе материка. Впрочем, они предполагают, что вспышку мог вызвать именно метеорит, вошедший в атмосферу планеты.

Маловероятной остается версия о космическом мусоре. Судя по видео, говорят ученые, объект имел естественное происхождение.

Некоторые из ученых утверждают, что зеленоватый цвет возник из-за обожженного магния, другие наоборот считают, что причиной стал высокий уровень железа. Но все соглашаются, что единственное, о чем может людям рассказать цвет – высота, на которой летит этот объект.

Астрономы предполагают, что предмет был размером, как баскетбольный мяч, и мог сгореть в атмосфере, в то же время мог и «вернуться» обратно в космос, или упасть на поверхность Земли.

Как сообщал УНИАН, марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA сделал уникальные фотографии Земли и Венеры с поверхности Красной планеты.

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